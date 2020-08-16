Дружина футболіста збірної України вразила фігурою в бікіні

Максим Іншаков Роздягальня 19:11, 16.08.2020

Дружина футболіста збірної України Мар'яна Шведа проводить свою відпустку в Туреччині.

Нещодавно Ольга Гринкевич виклала в Instagram фотографію в бікіні, вразивши пiдписників своїми пишними формами.

У коментарях користувачі один за одним ставлять смайлики з палаючим полум'ям, натякаючи на вогненну красу львів'янки.

Ольга Гринкевич в бікіні
Instagram Ольги Гринкевич
Ольга Гринкевич в плаття з декольте
Instagram Ольги Гринкевич
Ольга Гринкевич відпочинку в Туреччині
Instagram Ольги Гринкевич

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга справила справжній фурор серед своїх передплатників, виклавши розкішне різдвяне фото.

Красуня привітала всіх зі святами, знявшись в спокусливій вбранні з вражаючим декольте.

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