Дружина футболіста збірної України вразила фігурою в бікіні

Дружина футболіста збірної України Мар'яна Шведа проводить свою відпустку в Туреччині.

Нещодавно Ольга Гринкевич виклала в Instagram фотографію в бікіні, вразивши пiдписників своїми пишними формами.

У коментарях користувачі один за одним ставлять смайлики з палаючим полум'ям, натякаючи на вогненну красу львів'янки.

Ольга Гринкевич в бікіні Instagram Ольги Гринкевич

Ольга Гринкевич в плаття з декольте Instagram Ольги Гринкевич

Ольга Гринкевич відпочинку в Туреччині Instagram Ольги Гринкевич

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга справила справжній фурор серед своїх передплатників, виклавши розкішне різдвяне фото.

Красуня привітала всіх зі святами, знявшись в спокусливій вбранні з вражаючим декольте.

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