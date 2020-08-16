Дружина футболіста збірної України вразила фігурою в бікіні

Ольга Гринкевич знялася на турецькому пляжі.
Дружина футболіста збірної України Мар'яна Шведа проводить свою відпустку в Туреччині.
Нещодавно Ольга Гринкевич виклала в Instagram фотографію в бікіні, вразивши пiдписників своїми пишними формами.
У коментарях користувачі один за одним ставлять смайлики з палаючим полум'ям, натякаючи на вогненну красу львів'янки.
Ольга Гринкевич в бікіні Instagram Ольги Гринкевич
Ольга Гринкевич в плаття з декольте Instagram Ольги Гринкевич
Ольга Гринкевич відпочинку в Туреччині Instagram Ольги Гринкевич
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга справила справжній фурор серед своїх передплатників, виклавши розкішне різдвяне фото.
Красуня привітала всіх зі святами, знявшись в спокусливій вбранні з вражаючим декольте.
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