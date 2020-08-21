Дружина футболіста збірної України показала себе в купальнику "без фільтрів"

Футболіст збірної України Руслан Малиновський проводить свій відпочинок з сім'єю на Сардинії.

Дружина українського гравця "Аталанти" порадувала своїх пiдписників в Instagram, виклавши фотографію в купальнику, зазначивши, що на знімку немає ніяких фільтрів.

Роксана Малиновська позує на пляжі Instagram Роксани Малиновської

Роксана Малиновська на березі моря Instagram Роксани Малиновської

Роксана Малиновська продемонструвала свою фігуру в бікіні Instagram Роксани Малиновської

"Неймовірно красива", "Струнка яка", "Прекрасна", – оцінили фото в коментарях.

Коментарі під фото Instagram Роксани Малиновської

Роксана Малиновська на шезлонгу Instagram Роксани Малиновської

Роксана Малиновська виходить з басейну Instagram Роксани Малиновської

Раніше Роксана зізналася, що українська мова не буде рідною для їх спільної дочки.

Нещодавно Роксана викликала фурор серед своїх шанувальникiв в Instagram, розмістивши фотографії з берега озера Гарда – найбільшого озеро в Італії, розташоване поблизу південного підніжжя Альп.

26-річна дружина футболіста "Аталанти" позувала в купальнику, демонструючи свою фігуру через півроку після пологів.

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