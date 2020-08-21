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Дружина футболіста збірної України показала себе в купальнику "без фільтрів"

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Роздягальня
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Роксана Малиновська

Роксана Малиновська. Instagram Роксани Малиновської

Футболіст збірної України Руслан Малиновський проводить свій відпочинок з сім'єю на Сардинії.

Дружина українського гравця "Аталанти" порадувала своїх пiдписників в Instagram, виклавши фотографію в купальнику, зазначивши, що на знімку немає ніяких фільтрів.

Роксана Малиновська позує на пляжі

Роксана Малиновська позує на пляжі Instagram Роксани Малиновської

Роксана Малиновська на березі моря

Роксана Малиновська на березі моря Instagram Роксани Малиновської

Роксана Малиновська продемонструвала свою фігуру в бікіні

Роксана Малиновська продемонструвала свою фігуру в бікіні Instagram Роксани Малиновської

"Неймовірно красива", "Струнка яка", "Прекрасна", – оцінили фото в коментарях.

Коментарі під фото

Коментарі під фото Instagram Роксани Малиновської

Роксана Малиновська на шезлонгу

Роксана Малиновська на шезлонгу Instagram Роксани Малиновської

Роксана Малиновська виходить з басейну

Роксана Малиновська виходить з басейну Instagram Роксани Малиновської

Раніше Роксана зізналася, що українська мова не буде рідною для їх спільної дочки.

Нещодавно Роксана викликала фурор серед своїх шанувальникiв в Instagram, розмістивши фотографії з берега озера Гарда – найбільшого озеро в Італії, розташоване поблизу південного підніжжя Альп.

26-річна дружина футболіста "Аталанти" позувала в купальнику, демонструючи свою фігуру через півроку після пологів.

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ІталіяРуслан Малиновський
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