Дружина футболіста збірної України похвалилася спокусливими фото з відпочинку

Ексфутболіст молодіжної збірної України Владислав Калитвинцев разом зі своєю дружиною проводить відпустку на Мальдівах.
Ірина Мусейчук у себе в Instagram похвалилася фотографіями з відпочинку, викликавши захоплення у фоловерiв. На знімках чарівна брюнетка ніжиться на білосніжному пляжі.
Ірина Мусейчук
@irina_museichuk
Ірина Мусейчук
@irina_museichuk
Ірина Мусейчук
@irina_museichuk
Ірина Мусейчук
@irina_museichuk
Ірина Мусейчук
@irina_museichuk
Ірина Мусейчук
@irina_museichuk
Ірина Мусейчук
@irina_museichuk
Ірина Мусейчук
@irina_museichuk
Ірина Мусейчук
@irina_museichuk
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іра порадувати своїх друзів і шанувальникiв яскравими фотками з готелю "D Maris Bay".
Красуня викликала справжній фурор в Instagram, розмістивши знімок, на якому вона зображена абсолютно голою, яка тішиться чудовим видом зі свого номера.
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