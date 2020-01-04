Дружина футболіста збірної України похвалилася спокусливими фото з відпочинку

Ексфутболіст молодіжної збірної України Владислав Калитвинцев разом зі своєю дружиною проводить відпустку на Мальдівах.

Ірина Мусейчук у себе в Instagram похвалилася фотографіями з відпочинку, викликавши захоплення у фоловерiв. На знімках чарівна брюнетка ніжиться на білосніжному пляжі.

Ірина Мусейчук @irina_museichuk

Ірина Мусейчук @irina_museichuk

Ірина Мусейчук @irina_museichuk

Ірина Мусейчук @irina_museichuk

Ірина Мусейчук @irina_museichuk

Ірина Мусейчук @irina_museichuk

Ірина Мусейчук @irina_museichuk

Ірина Мусейчук @irina_museichuk

Ірина Мусейчук @irina_museichuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іра порадувати своїх друзів і шанувальникiв яскравими фотками з готелю "D Maris Bay".

Красуня викликала справжній фурор в Instagram, розмістивши знімок, на якому вона зображена абсолютно голою, яка тішиться чудовим видом зі свого номера.

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