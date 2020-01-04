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4 січня • оновлено в 15:39
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Дружина футболіста збірної України похвалилася спокусливими фото з відпочинку

2.7т
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Ексфутболіст молодіжної збірної України Владислав Калитвинцев разом зі своєю дружиною проводить відпустку на Мальдівах.

Ірина Мусейчук у себе в Instagram похвалилася фотографіями з відпочинку, викликавши захоплення у фоловерiв. На знімках чарівна брюнетка ніжиться на білосніжному пляжі.

Ірина Мусейчук

Ірина Мусейчук

@irina_museichuk

Ірина Мусейчук

Ірина Мусейчук

@irina_museichuk

Ірина Мусейчук

Ірина Мусейчук

@irina_museichuk

Ірина Мусейчук

Ірина Мусейчук

@irina_museichuk

Ірина Мусейчук

Ірина Мусейчук

@irina_museichuk

Ірина Мусейчук

Ірина Мусейчук

@irina_museichuk

Ірина Мусейчук

Ірина Мусейчук

@irina_museichuk

Ірина Мусейчук

Ірина Мусейчук

@irina_museichuk

Ірина Мусейчук

Ірина Мусейчук

@irina_museichuk

Новини
Дружина Бесєдіна спокусила Instagram, знявшись в купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іра порадувати своїх друзів і шанувальникiв яскравими фотками з готелю "D Maris Bay".

Красуня викликала справжній фурор в Instagram, розмістивши знімок, на якому вона зображена абсолютно голою, яка тішиться чудовим видом зі свого номера.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Особа
Владислав Калитвинцев
Місце
Мальдіви
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну что сказать.....очень жаль что его жена хво.да и всем показывает такие фото,я бы с такой не жил
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