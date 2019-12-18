Дружина футболіста збірної України похвалилася ідеальним тілом в бікіні

Футболіст молодіжної збірної України Валерій Лучкевич разом з дружиною проводить відпустку на Мальдівах.

Напередодні 24-річна Аня Опальнік похвалилася на своїй сторінці в Instargram розкішними фото з відпочинку.

На фотографіях дівчина демонструє своє ідеальне тіло на білосніжних пляжах тропічного острова в Індійському океані.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися жаркими кадрами красуні.

Аня Опальнік Instagram Ані Опальнік

Аня Опальнік Instagram Ані Опальнік

Аня Опальнік Instagram Ані Опальнік

Аня Опальнік Instagram Ані Опальнік

Аня Опальнік Instagram Ані Опальнік

Аня Опальнік Instagram Ані Опальнік

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аня похвалилася в Instargram спокусливим знімком з ванни в готелі.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!