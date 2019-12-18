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18 грудня • оновлено в 23:25
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Дружина футболіста збірної України похвалилася ідеальним тілом в бікіні

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Футболіст молодіжної збірної України Валерій Лучкевич разом з дружиною проводить відпустку на Мальдівах.

Напередодні 24-річна Аня Опальнік похвалилася на своїй сторінці в Instargram розкішними фото з відпочинку.

На фотографіях дівчина демонструє своє ідеальне тіло на білосніжних пляжах тропічного острова в Індійському океані.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися жаркими кадрами красуні.

Аня Опальнік

Аня Опальнік

Instagram Ані Опальнік

Аня Опальнік

Аня Опальнік

Instagram Ані Опальнік

Аня Опальнік

Аня Опальнік

Instagram Ані Опальнік

Аня Опальнік

Аня Опальнік

Instagram Ані Опальнік

Аня Опальнік

Аня Опальнік

Instagram Ані Опальнік

Аня Опальнік

Аня Опальнік

Instagram Ані Опальнік

Новини
Дружина екс-футболіста "Динамо" опублікувала голе фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аня похвалилася в Instargram спокусливим знімком з ванни в готелі.

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Автор
Максим Богданов
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Гоша Злой
Гоша Злой
НО ЭТА МОНОБРОВИЩЕ....
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну у нее хоть пока все свое... а не как у некоторых жен уже не игроков сборной)
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