Дружина аргентинського футболіста "Валенсії" Есекьеля Гарая Тамара Горра станцювала стриптиз під знамениту пісню Джорджа Майкла "Careless Whisper".

На відео, спочатку опублікованому в TikTok, Горра спокусливо станцювала перед чоловіком в блідо-рожевій сукні, потім повільно опустила лямку, зняла свій наряд і голяка встала за дверима, поманивши до себе Гарая. Аргентинець піддався на цю провокацію, але коли підійшов ближче, дружина вручила йому відро і швабру, натякнувши на те, що в будинку давно не робилося прибирання.

Тамара Горра Mundo Deportivo

До "Валенсії" 33-річний захисник виступав за пітерський "Зеніт", лісабонську "Бенфіку" і мадридський "Реал".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тамара Горра показала себе повністю голою на честь досягнення позначки в 1,6 мільйона підписників в Instagram.