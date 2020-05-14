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14 травня • оновлено в 17:26
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Дружина Есекьеля Гарая Тамара Горра станцювала стриптиз і обламала чоловіка

9.9т
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Дружина аргентинського футболіста "Валенсії" Есекьеля Гарая Тамара Горра станцювала стриптиз під знамениту пісню Джорджа Майкла "Careless Whisper".

На відео, спочатку опублікованому в TikTok, Горра спокусливо станцювала перед чоловіком в блідо-рожевій сукні, потім повільно опустила лямку, зняла свій наряд і голяка встала за дверима, поманивши до себе Гарая. Аргентинець піддався на цю провокацію, але коли підійшов ближче, дружина вручила йому відро і швабру, натякнувши на те, що в будинку давно не робилося прибирання.

Тамара Горра

Тамара Горра

Mundo Deportivo

До "Валенсії" 33-річний захисник виступав за пітерський "Зеніт", лісабонську "Бенфіку" і мадридський "Реал".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тамара Горра показала себе повністю голою на честь досягнення позначки в 1,6 мільйона підписників в Instagram.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теги
стриптиз ФК Валенсія
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