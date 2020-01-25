Дружина екскапітана "Динамо" знялася топлес, щоб підняти самооцінку

Ірина Морозюк, дружина колишнього капітана київського "Динамо" і ексфутболіста збірної України Миколи Морозюка зачарувала своїх фоловерiв в Instagram знімком топлес.
У себе в акаунті 30-річна красуня виклала роздягнене фото, де лише руками злегка прикриває свої груди.
"Нещодавно почала працювати з психологом і шалено цьому рада. Як виявляється, що у мене занижена самооцінка", - зазначила дівчина під кадром, закликавши всіх негайно працювати над своєю самооцінкою.
Рубрика "сраним поради від Ірини Морозюк" Давайте поговоримо про самооцінку? . Нещодавно почала працювати з психологом і шалено цьому рада. Як виявляється, що у мене занижена самооцінка ☝🏼 І ви знаєте, що з такою проблемою живе дуже велика частина населення. Любити себе дуже складно, але дуже потрібно! Багато з нас, в тому числі і я, помиляються наскільки це важливо. Тому що єдина людина, яка буде з вами до кінця життя -це ти сам. Тому кожному треба працювати над самооцінкою і позбавлятися від комплексів. І тільки коли ви перестанете потребувати чий то любові і підтримки, тоді ви по-справжньому себе любите і цінуєте 😉🥰
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Іра виклала провокаційне відео, в якому облизує палець і опускає його вниз, при цьому демонструючи на обличчі невимовне задоволення.
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