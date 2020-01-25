Дружина екскапітана "Динамо" знялася топлес, щоб підняти самооцінку

Ірина Морозюк, дружина колишнього капітана київського "Динамо" і ексфутболіста збірної України Миколи Морозюка зачарувала своїх фоловерiв в Instagram знімком топлес.

У себе в акаунті 30-річна красуня виклала роздягнене фото, де лише руками злегка прикриває свої груди.

"Нещодавно почала працювати з психологом і шалено цьому рада. Як виявляється, що у мене занижена самооцінка", - зазначила дівчина під кадром, закликавши всіх негайно працювати над своєю самооцінкою.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Іра виклала провокаційне відео, в якому облизує палець і опускає його вниз, при цьому демонструючи на обличчі невимовне задоволення.

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