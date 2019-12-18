Дружина екскапітана "Динамо" повністю роздяглася на пляжі - фотофакт

Ірина Морозюк, дружина колишнього футболіста київського "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка, вразила своїх фоловерiв в Instagram несподіваним вчинком.

30-річна красуня, нікого не соромлячись, повністю роздяглася на одному з пляжів Дубая.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити форми дружини ексгравця збірної України з футболу.

Ірина Морозюк Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк Instagram Ірини Морозюк

Нагадаємо, раніше Ірина Морозюк вразила своїх шанувальників, знявшись топлес в своїй спальні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Морозюк опублікувала голе фото зі своїм чоловіком, який на даний момент захищає кольори турецького "Різеспор".

В кінці листопада Іра виклала свої роздягнені фотографії на загальний огляд, і зірвала справжній шквал захоплених коментарів.

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