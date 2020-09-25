Дружина ексгравця збірної Туреччини запропонувала понад мільйон доларів за його вбивство
Дружина ексфутболіста збірної Туреччини Емре Ашика Ягмур запропонувала кілеру 10 млн турецьких лір (близько 1,3 млн доларів) за його вбивство і пошук безпечного місця для того, щоб закопати тіло.
Як повідомляє видання HurriyetDailyNews, її план провалився після того, як виконавець замовлення в останній момент передумав і розповів про все колишньому гравцеві "Бешикташа", "Галатасарая" і "Фенербахче".
Тепер Ягмур та її коханцю Ерді Сунгуру будуть пред'явлені звинувачення в замаху на вбивство. За словами останнього, спочатку дружина футболіста хотіла, щоб він самостійно позбавив життя Ашика, але Сунгур відмовився.
"У нас із Ягмур був роман. Вона тільки й думала про те, щоб прибрати до рук спадок після смерті Емре Ашика. Ягмур запропонувала мені вбити його, але я відмовився. Одного разу вона принесла шматок м'яса і сказала в нього вистрілити, але я не зміг, і це її дуже розлютило", – розповів коханець.
Після цього Сунгур звів Ягмур зі своїм знайомим кілером, який відсидів у в'язниці за вбивство трьох осіб. Почалася активна підготовка до реалізації задуму, але в останній момент найманець передумав і повідомив про все представникам спортсмена.
Відзначається, що Емре Ашик і його дружина узаконили стосунки в 2012 році у Франції. Пара все ще перебуває у шлюбі, у них є троє спільних дітей.
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