Дружина екс-капітана "Динамо" потрапила в страшну аварію

Дружина колишнього футболіста київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина потрапила в жахливу ДТП в Туреччині. У таксі, на якому їхала дівчина, врізалася зустрічна машина.

Ірину негайно доставили до лікарні і надали їй медичну допомогу. Незабаром до дівчини приїхав її чоловік Микола, повідомляє Tribuna.

ДТП з Іриною Морозюк Tribuna

ДТП з Іриною Морозюк Tribuna

ДТП з Іриною Морозюк Tribuna

На своїй сторінці в Instagram Stories дружина футболіста "Різеспора" запостила фото з наслідками аварії.

"Я жива. Слава Богу. Спасибі всім, хто переживав за мене. Сьогодні мій другий день народження", - написала дівчина.

Нагадаємо, що в зимове трансферне вікно Морозюк з "Динамо" на правах оренди перейшов до турецького "Різерспора".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Микола Морозюк заробив вилучення в турецькій Суперлізі. У матчі проти "Фенербахче" 2 березня український футболіст у кінці першого тайму залишив свою команду в меншості.

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