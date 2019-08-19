Дружина екс-капітана "Динамо" показала оригінальний стриптиз

Ірина Морозюк, дружина колишнього футболіста київського "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка, продемонструвала неабияку футбольну техніку.
На своїй сторінці в Instagram Ірина, яка відома своєю епатажною поведінкою, виконала трюк з м'ячем, паралельно порадувавши прихильників стриптизом. "Роздягайтесь ... І йдіть спати", - підписала Ірина відео.
Дружина українського футболіста Морозюка роздяглася, виконавши незвичайний трюк з м'ячем - 1 pic.twitter.com/LXlGAR0Yh3- Олександр (@optaluna) 18. august 2019
Дружина українського футболіста Морозюка роздяглася, виконавши незвичайний трюк з м'ячем - 2 pic.twitter.com/Y9d7yf6RAG- Олександр (@optaluna) 18. august 2019
Дружина українського футболіста Морозюка роздяглася, виконавши незвичайний трюк з м'ячем - 3 pic.twitter.com/DFHZN8bPV9- Олександр (@optaluna) 18. august 2019
Дружина українського футболіста Морозюка роздяглася, виконавши незвичайний трюк з м'ячем - 4 pic.twitter.com/DOo3M4Y4mA- Олександр (@optaluna) 18. august 2019
Нагадаємо, раніше Ірина Морозюк вразила своїх шанувальників, знявшись топлес у своїй спальні.
Микола Морозюк з січня 2019 року виступає за турецький "Різеспор", перейшовши з "Динамо" на правах оренди. У липні він підписав повноцінний контракт з клубом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, відому спортсменку сфотографували на тренуванні голою.
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