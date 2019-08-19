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Дружина екс-капітана "Динамо" показала оригінальний стриптиз

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Ірина Морозюк, дружина колишнього футболіста київського "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка, продемонструвала неабияку футбольну техніку.

На своїй сторінці в Instagram Ірина, яка відома своєю епатажною поведінкою, виконала трюк з м'ячем, паралельно порадувавши прихильників стриптизом. "Роздягайтесь ... І йдіть спати", - підписала Ірина відео.

Нагадаємо, раніше Ірина Морозюк вразила своїх шанувальників, знявшись топлес у своїй спальні.

Микола Морозюк з січня 2019 року виступає за турецький "Різеспор", перейшовши з "Динамо" на правах оренди. У липні він підписав повноцінний контракт з клубом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, відому спортсменку сфотографували на тренуванні голою.

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Особа
Ірина Морозюк
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
На обозе рулят сексуально озабоченные подростки, ни дня без оголенных баб.
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