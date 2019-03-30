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Дружина екс-футболіста "Динамо" опублікувала голе фото

1.7тЧитати матеріал російською

Дружина колишнього гравця київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина поділилася в мережі відвертим фото. Знімок, на яких оголена дівчина лежить в ліжку зі своїм чоловіком, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram Stories.

Дружина екс-футболіста "Динамо" опублікувала голе фото

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Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що екс-футболіст київського "Динамо" Микола Морозюк розповів, чим для нього закінчився скандал з його дружиною Іриною. У серпні 2016 року дівчина сказала фанатам "Динамо", що "невдахи, які розмірковують, куди треба було бити", можуть лише "відкривати роти на рівні ширінки".

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Особи
Ірина МорозюкМикола Морозюк
Тег
ФК Динамо Київ
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Юг Руси
Юг Руси
Зэчка, штоли? Пиздец "красавица" 🐔
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