Дружина екс-футболіста "Динамо" опублікувала голе фото

Дружина колишнього гравця київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина поділилася в мережі відвертим фото. Знімок, на яких оголена дівчина лежить в ліжку зі своїм чоловіком, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram Stories.

Ірина Морозюк instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк instagram.com/irina_moroziuk

Ірина Морозюк instagram.com/irina_moroziuk

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що екс-футболіст київського "Динамо" Микола Морозюк розповів, чим для нього закінчився скандал з його дружиною Іриною. У серпні 2016 року дівчина сказала фанатам "Динамо", що "невдахи, які розмірковують, куди треба було бити", можуть лише "відкривати роти на рівні ширінки".

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