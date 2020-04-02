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2 квітня • оновлено в 20:35
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"Дружина була, що тут такого?" Алієв назвав свій найдорожчий секс за гроші

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Колишній півзахисник київського "Динамо" Олександр Алієв зізнався, що заплатив 1000 доларів за свій найдорожчий секс.

"Секс за гроші був. Не приховую. У плані ціни було по-різному. Найдорожчий – 1 000 доларів. Це було скрізь і в Росії, і в Україні. А в московському стриптиз-клубі "Егоїст" – там просто. Коли був поганий настрій, я туди міг заїхати. Дружина тоді вже була, ну і що? Шо тут такого?" – розповів Алієв в інтерв'ю Youtube-каналу "Кент".

Футболіст уточнив, що в "Егоїст" багато спортсменів приїжджали не тільки за сексом.

"Туди приїжджали багато футболістів і багато хокеїстів, там можна було побачити багатьох спортсменів, кого завгодно. Там було цікаво. Туди не тільки приїжджали на секс, а й посидіти, поспілкуватися. По-швиденькому дістав. Краще ніж пересмикнути", – прокоментував ситуацію Алієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алієв відповів згодою на питання про можливу роботу головним тренером київського клубу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олександр Алієв
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Спорт роздягальня

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