"Дружина була, що тут такого?" Алієв назвав свій найдорожчий секс за гроші

Колишній півзахисник київського "Динамо" Олександр Алієв зізнався, що заплатив 1000 доларів за свій найдорожчий секс.

"Секс за гроші був. Не приховую. У плані ціни було по-різному. Найдорожчий – 1 000 доларів. Це було скрізь і в Росії, і в Україні. А в московському стриптиз-клубі "Егоїст" – там просто. Коли був поганий настрій, я туди міг заїхати. Дружина тоді вже була, ну і що? Шо тут такого?" – розповів Алієв в інтерв'ю Youtube-каналу "Кент".

Футболіст уточнив, що в "Егоїст" багато спортсменів приїжджали не тільки за сексом.

"Туди приїжджали багато футболістів і багато хокеїстів, там можна було побачити багатьох спортсменів, кого завгодно. Там було цікаво. Туди не тільки приїжджали на секс, а й посидіти, поспілкуватися. По-швиденькому дістав. Краще ніж пересмикнути", – прокоментував ситуацію Алієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алієв відповів згодою на питання про можливу роботу головним тренером київського клубу.

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