"Довелося змінити білизну": Майк Тайсон кинув тренера в клітку з тигром

Колишній тренер легендарного американського боксера Майка Тайсона Джефф Фенек розповів, як виявився замкненим у вольєрі з тигром.

"У перший раз, коли я прийшов до нього в гості, у Майка був тигр. Він кинув мене в клітку до тварини і закрив там. Я боюся небагатьох речей, але мені довелося змінити білизну, коли виліз звідти. Одного разу у нього була маленька пума. якось ми з сім'єю приїхали до Майка у Вегас – у нього по столу бігала і стрибала мініатюрна пума", – цитує тренера Fox Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тайсон згадав, як один раз заплатив 250 тисяч доларів незнайомці, яка серйозно постраждала після укусу його бенгальського тигра.

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