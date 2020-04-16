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16 квітня • оновлено в 19:34
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"Довелося змінити білизну": Майк Тайсон кинув тренера в клітку з тигром

1.2т
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Колишній тренер легендарного американського боксера Майка Тайсона Джефф Фенек розповів, як виявився замкненим у вольєрі з тигром.

"У перший раз, коли я прийшов до нього в гості, у Майка був тигр. Він кинув мене в клітку до тварини і закрив там. Я боюся небагатьох речей, але мені довелося змінити білизну, коли виліз звідти. Одного разу у нього була маленька пума. якось ми з сім'єю приїхали до Майка у Вегас – у нього по столу бігала і стрибала мініатюрна пума", – цитує тренера Fox Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тайсон згадав, як один раз заплатив 250 тисяч доларів незнайомці, яка серйозно постраждала після укусу його бенгальського тигра.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Майк Тайсон
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