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4 квітня • оновлено в 15:20
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Доротея Вірер: найсексуальніші фото найкращої біатлоністки світу

4.1т
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Триразова чемпіонка світу з біатлону і чинна володарка Великого кришталевого глобуса Доротея Вірер 3 квітня відсвяткувала свій 30-річний ювілей.

На честь такої дати всі шанувальники італійської зірки зібрали найсексуальніші знімки красуні.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самі помилуватися фігурою італійки без спортивного комбінезона.

Доротея Вірер

Доротея Вірер

@dorothea_wierer

Доротея Вірер

Доротея Вірер

@dorothea_wierer

Доротея Вірер

Доротея Вірер

@dorothea_wierer

Доротея Вірер

Доротея Вірер

@dorothea_wierer

Доротея Вірер

Доротея Вірер

@dorothea_wierer

Доротея Вірер

Доротея Вірер

@dorothea_wierer

Доротея Вірер

Доротея Вірер

@dorothea_wierer

Доротея Вірер

Доротея Вірер

@dorothea_wierer

Доротея Вірер

Доротея Вірер

@dorothea_wierer

Доротея Вірер

Доротея Вірер

@dorothea_wierer

Доротея Вірер

Доротея Вірер

@dorothea_wierer

Доротея Вірер

Доротея Вірер

@dorothea_wierer

Доротея Вірер

Доротея Вірер

@dorothea_wierer

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біатлоністка збірної України Яна Бондар викликала справжній фурор серед своїх шанувальників в Instagram розкішною фотосесією зробленою в Тисовці.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Доротея Вірер
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