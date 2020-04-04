Триразова чемпіонка світу з біатлону і чинна володарка Великого кришталевого глобуса Доротея Вірер 3 квітня відсвяткувала свій 30-річний ювілей.

На честь такої дати всі шанувальники італійської зірки зібрали найсексуальніші знімки красуні.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самі помилуватися фігурою італійки без спортивного комбінезона.

Доротея Вірер @dorothea_wierer

Доротея Вірер @dorothea_wierer

Доротея Вірер @dorothea_wierer

Доротея Вірер @dorothea_wierer

Доротея Вірер @dorothea_wierer

Доротея Вірер @dorothea_wierer

Доротея Вірер @dorothea_wierer

Доротея Вірер @dorothea_wierer

Доротея Вірер @dorothea_wierer

Доротея Вірер @dorothea_wierer

Доротея Вірер @dorothea_wierer

Доротея Вірер @dorothea_wierer

Доротея Вірер @dorothea_wierer

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біатлоністка збірної України Яна Бондар викликала справжній фурор серед своїх шанувальників в Instagram розкішною фотосесією зробленою в Тисовці.

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