Домашня еротика чемпіонки світу потрапила в мережу - фотофакт

Англійська чемпіонка світу з плавання Франческа Холсолл потрапила в неприємну ситуацію з особистими фотографіями.

Рекордсменка чемпіонату Європи 2010 року в Будапешті (2 "золота", 2 "срібла" і "бронза") втратила свої інтимнi cелфі, які були призначені її коханій людині.

Хакери зламали смартфон спортсменки, виклавши всі знімки у відкритий доступ.

Франческа Холсолл @francescahalsall

Франческа Холсолл @francescahalsall

Франческа Холсолл @francescahalsall

Франческа Холсолл @francescahalsall

Франческа Холсолл @francescahalsall

Франческа Холсолл @francescahalsall

Франческа Холсолл The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл The Fappening | Icloud

Франческа Холсолл The Fappening | Icloud

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хакери зламали переписку найвідоміших лесбіянок абсолютного бійцівського чемпіонату ( UFC ) Тіши Торрес і Ракель Пеннінгтон і виклали в мережу їх інтимні фотографії.

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