Дочка Віктора Леоненка показала спокусливі фото в купальнику

Максим Богданов роздягальня 20:46, 31.05.2020

Дочка легендарного футболіста київського "Динамо" Віктора Леоненка збирає сотні захоплених відгуків в Instagram, публікуючи фотографії зі свого життя.

Нещодавно Олеся похвалилася відпочинком в спекотному Єгипті. Незважаючи на те, що 29-річна киянка за освітою художник-дизайнер, за професією вона не працює. Свого часу красуня відкрила в столиці України школу з танців і викладає в ній до цих пір.

Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_
Олеся Леоненко
@_olesiya_

Як повідомляв OBOZREVATEL, гарячі фото Олесі в бікіні викликали захват у фанатів. Вболівальники захоплюються формами дівчата і відзначають разючу подібність з батьком.

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