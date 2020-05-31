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31 травня • оновлено в 20:56
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Дочка Віктора Леоненка показала спокусливі фото в купальнику

1.4т
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Дочка легендарного футболіста київського "Динамо" Віктора Леоненка збирає сотні захоплених відгуків в Instagram, публікуючи фотографії зі свого життя.

Нещодавно Олеся похвалилася відпочинком в спекотному Єгипті. Незважаючи на те, що 29-річна киянка за освітою художник-дизайнер, за професією вона не працює. Свого часу красуня відкрила в столиці України школу з танців і викладає в ній до цих пір.

Олеся Леоненко

Олеся Леоненко

@_olesiya_

Олеся Леоненко

Олеся Леоненко

@_olesiya_

Олеся Леоненко

Олеся Леоненко

@_olesiya_

Олеся Леоненко

Олеся Леоненко

@_olesiya_

Олеся Леоненко

Олеся Леоненко

@_olesiya_

Олеся Леоненко

Олеся Леоненко

@_olesiya_

Олеся Леоненко

Олеся Леоненко

@_olesiya_

Олеся Леоненко

Олеся Леоненко

@_olesiya_

Олеся Леоненко

Олеся Леоненко

@_olesiya_

Олеся Леоненко

Олеся Леоненко

@_olesiya_

Олеся Леоненко

Олеся Леоненко

@_olesiya_

Олеся Леоненко

Олеся Леоненко

@_olesiya_

Олеся Леоненко

Олеся Леоненко

@_olesiya_

Олеся Леоненко

Олеся Леоненко

@_olesiya_

Олеся Леоненко

Олеся Леоненко

@_olesiya_

Олеся Леоненко

Олеся Леоненко

@_olesiya_

Олеся Леоненко

Олеся Леоненко

@_olesiya_

Як повідомляв OBOZREVATEL, гарячі фото Олесі в бікіні викликали захват у фанатів. Вболівальники захоплюються формами дівчата і відзначають разючу подібність з батьком.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Спорт роздягальня

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