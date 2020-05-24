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24 травня • оновлено в 15:07
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Дочка Суркіса "запалила" з футболістом "Динамо"

8.1т
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Молодша дочка президента "Динамо" Ігоря Суркіса Яна разом з гравцем молодіжної команди Крістіаном Бiловаром в одному зі столичних супермаркетів влаштували велику закупівлю після карантину.

18-річна красуня у себе в Instagram опублікувала запальні спільні фотографії. У кадрі Яна сидить у візку для продуктів, а водієм виступає Крістіан.

Quarantine food shopping ✌🏽

Публікація від Yana Surkis (@ y.surkis777)

Яна Суркіс

Яна Суркіс

@ y.surkis777

Яна Суркіс

Яна Суркіс

@ y.surkis777

Крістіан Бiловар

Крістіан Бiловар

@ kristianbilovar4

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Яна Суркіс на різко відреагувала на виліт команди з Ліги Європи.

Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина звернулася до фанатів клубу, які закидали її образливими повідомленнями.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Яна Суркiс
Тег
ФК Динамо Київ
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