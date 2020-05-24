Дочка Суркіса "запалила" з футболістом "Динамо"

Молодша дочка президента "Динамо" Ігоря Суркіса Яна разом з гравцем молодіжної команди Крістіаном Бiловаром в одному зі столичних супермаркетів влаштували велику закупівлю після карантину.

18-річна красуня у себе в Instagram опублікувала запальні спільні фотографії. У кадрі Яна сидить у візку для продуктів, а водієм виступає Крістіан.

Яна Суркіс @ y.surkis777

Яна Суркіс @ y.surkis777

Крістіан Бiловар @ kristianbilovar4

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Яна Суркіс на різко відреагувала на виліт команди з Ліги Європи.

Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина звернулася до фанатів клубу, які закидали її образливими повідомленнями.

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