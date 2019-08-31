Дочка Кафельникова випадково показала своє скандальне фото

Дочка знаменитого російського тенісиста Євгенія Кафельникова зробила фото з наркотиками, яке опублікувала в Instagram.

Алеся Кафельникова Instagram

На своїй сторінці Алеся Кафельникова напередодні Тижня моди в Парижі розмістила знімок, на якому її обличчя закривають пакетики з різними видами марихуани.

"Маска перед Тижнем моди", - залишила модель підпис під фото. Знімок незабаром був видалений.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку цього року в мережі з'явилося відео, де Алеся з порізаними руками приймає допомогу лікарів.

У підписі до ролика вказано, що дівчина знаходиться в клініці після передозування наркотиками. Крім відео є і фотографії, одна з яких підписана "Хочу померти".

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