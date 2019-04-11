Дочка Кафельникова показала голі фото з відпочинку

Дочка легендарного російського тенісиста Євгенія Кафельникова, вразила своїх шанувальників, виклавши відверті знімки з відпочинку на Балі.

На фотографіях Олеся Кафельникова зображена в різних локаціях, але стабільно без одягу.

Олеся Кафельникова Instagram

Олеся Кафельникова Instagram

Олеся Кафельникова Instagram

Олеся Кафельникова Instagram

Олеся Кафельникова Instagram

Олеся Кафельникова Instagram

Олеся Кафельникова Instagram

Олеся Кафельникова Instagram

Олеся Кафельникова Instagram

Олеся Кафельникова Instagram

Олеся Кафельникова Instagram

Олеся Кафельникова Instagram

Олеся Кафельникова Instagram

Олеся Кафельникова Instagram

Олеся Кафельникова Instagram

Олеся Кафельникова Instagram

Олеся Кафельникова Instagram

Нагадаємо, що в січні цього року в мережі з'явилося відео з Олесею, де вона з порізаними руками приймає допомогу лікарів.

У підписі до ролика вказано, що Олеся Кафельникова перебуває в клініці після передозування наркотиками. Крім відео, є і фотографії, одна з яких підписана "Хочу померти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, про серйозні проблеми в сім'ї Кафельникова стало відомо ще влітку позаминулого року. 18-річна модель зникла "з радарів" своїх близьких, а потім була знайдена в реанімації.

При цьому інше джерело стверджувало, що дівчина перебуває вдома після отруєння алкоголем.

Раніше дочка Кафельникова довела соцмережі до екстазу фотосесією без нижньої білизни.

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