"Днями прибудуть": Володимир Кличко знову звернувся до Порошенка та Зеленського

Легендарний Володимир Кличко знову закликав кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського пройти незалежне тестування в Добровільній антидопінговій асоціації (VADA).
За словами прославленого боксера, фахівці цієї організації найближчим часом відвідають Київ.
"Вдячний VADA! Фахівці цієї організації днями прибудуть до Києва. Ви готові, панове кандидати в президенти, здати тести?" – повідомив Кличко на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram.
Thx @Vada_Testing! Experts of this organization will arrive in Kyiv soon . Let's get the testing started! Are you ready ?! Вдячний @Vada_Testing! Фахівці цієї организации днями прибудуть до Києва. Ві готові, панове кандидати в президенти, здати тести? @zeteam_official @poroshenkopetro
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Володимир Кличко посміявся над здачею аналізів Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, зазначивши, що результати тестів неможливо представити публіці вже через пару годин після проходження процедури.
Боксер запропонував обом кандидатам пройти тести в VADA, як це роблять професійні спортсмени.
У команді Петра Порошенка назвали дату дебатів двох кандидатів, а також закликали Зеленського пройти перевірку на наркотики в VADA.
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