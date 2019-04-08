"Днями прибудуть": Володимир Кличко знову звернувся до Порошенка та Зеленського

Легендарний Володимир Кличко знову закликав кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського пройти незалежне тестування в Добровільній антидопінговій асоціації (VADA).

За словами прославленого боксера, фахівці цієї організації найближчим часом відвідають Київ.

"Вдячний VADA! Фахівці цієї організації днями прибудуть до Києва. Ви готові, панове кандидати в президенти, здати тести?" – повідомив Кличко на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Володимир Кличко посміявся над здачею аналізів Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, зазначивши, що результати тестів неможливо представити публіці вже через пару годин після проходження процедури.

Боксер запропонував обом кандидатам пройти тести в VADA, як це роблять професійні спортсмени.

У команді Петра Порошенка назвали дату дебатів двох кандидатів, а також закликали Зеленського пройти перевірку на наркотики в VADA.

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