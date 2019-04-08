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"Днями прибудуть": Володимир Кличко знову звернувся до Порошенка та Зеленського

1.1тЧитати матеріал російською

Легендарний Володимир Кличко знову закликав кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського пройти незалежне тестування в Добровільній антидопінговій асоціації (VADA).

За словами прославленого боксера, фахівці цієї організації найближчим часом відвідають Київ.

"Вдячний VADA! Фахівці цієї організації днями прибудуть до Києва. Ви готові, панове кандидати в президенти, здати тести?" – повідомив Кличко на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийВолодимир КличкоПетро Порошенко
Тег
Выборы 2019
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
У Кличко VADA вместо мозгов)))
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Boss Fima
Boss Fima
А шо чэ таке? VADA, это типа Володимир и АДА??? Или Высер из АДА? ВОВА_ВИТЯ хитрожопые хохлы! Наипать хотят народ! Аббревиатура похожа на WADA, а по сути АБИБАС!
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