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1 квітня • оновлено в 02:10
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Дівчина знаменитого футболіста роздяглася на карантині та показала груди

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Дівчина відомого американського голкіпера Тіма Ховарда, який виступав за "Евертон" і "Манчестер Юнайтед", Нора Сегура балує підписників оголеними фото під час карантину.

31-річна модель і актриса народилася в Стокгольмі, але переїхала в США, мріючи потрапити у велике кіно. До переїзду до Сполучених Штатів Сегура встигла пожити на Марбельї в Іспанії, в Лондоні та Парижі, де знімалася для реклами сексуальної білизни та купальників.

Нора Сегура

Нора Сегура

XSPORT.ua

Вона абсолютно не соромиться позувати оголеною, називаючи себе "дитям хіпі", і є прихильницею вільних поглядів на життя. OBOZREVATEL пропонує вам самостійно в цьому переконатися, поглянувши на добірку її відвертих знімків.

Нора Сегура

Нора Сегура

@norassegura

Нора Сегура

Нора Сегура

@norassegura

Нора Сегура

Нора Сегура

@norassegura

Нора Сегура

Нора Сегура

@norassegura

Нора Сегура

Нора Сегура

@norassegura

Нора Сегура

Нора Сегура

@norassegura

Нора Сегура

Нора Сегура

@norassegura

Як повідомляв OBOZREVATEL, модель журналу Playboy Марія Лиман, яка стала популярною, повністю роздягнувшись на підтримку збірної Росії на чемпіонаті світу-2018, заявила, що шукає коханця на час карантину.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
США
Теги
ФК Манчестер Юнайтед Евертон актриса модель
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