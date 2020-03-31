Дівчина знаменитого футболіста роздяглася на карантині та показала груди

Дівчина відомого американського голкіпера Тіма Ховарда, який виступав за "Евертон" і "Манчестер Юнайтед", Нора Сегура балує підписників оголеними фото під час карантину.

31-річна модель і актриса народилася в Стокгольмі, але переїхала в США, мріючи потрапити у велике кіно. До переїзду до Сполучених Штатів Сегура встигла пожити на Марбельї в Іспанії, в Лондоні та Парижі, де знімалася для реклами сексуальної білизни та купальників.

Нора Сегура XSPORT.ua

Вона абсолютно не соромиться позувати оголеною, називаючи себе "дитям хіпі", і є прихильницею вільних поглядів на життя. OBOZREVATEL пропонує вам самостійно в цьому переконатися, поглянувши на добірку її відвертих знімків.

Нора Сегура @norassegura

Нора Сегура @norassegura

Нора Сегура @norassegura

Нора Сегура @norassegura

Нора Сегура @norassegura

Нора Сегура @norassegura

Нора Сегура @norassegura

Як повідомляв OBOZREVATEL, модель журналу Playboy Марія Лиман, яка стала популярною, повністю роздягнувшись на підтримку збірної Росії на чемпіонаті світу-2018, заявила, що шукає коханця на час карантину.

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