Дівчина "нового Шевченка" пішла до футболіста "Шахтаря"

Колишня дівчина нападника "Динамо" Владислава Супряги Даша Савіна стала зустрічатися з молодим захисником донецького "Шахтаря" Валерієм Бондарем.

Спільну фотографію дівчина виклала у себе в Instagram.

Даша Савіна і Валерій Бондар Instagram Даші Савіної

Даша Савіна разом з Валерієм Бондарем Instagram Даші Савіної

Даша Савіна разом з Владом Супрягою (2019 рік) Instagram Даші Савіної

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Савіна порадувала пiдписників сексуальними знімками в честь свого дня народження.

Дівчина навчається в київському університеті імені Тараса Шевченка. 8 березня відбувся її телевізійний дебют, коли вона взяла участь в передачі "Футбольний формат". Савіна також займається спортивно-бальними танцями і модельної діяльністю.

Нагадаємо, що недавно сенегальський агент Ібрагім Сонко, який раніше грав в англійській Прем'єр-лізі і збірної країни, заявив, що Супряга може стати "новим Андрієм Шевченком".

У 2019 Супряга став чемпіоном світу в складі збірної України у віці до 20 років. У фінальному матчі проти Південної Кореї він відзначився двома голами.