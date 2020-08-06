Дівчина "нового Шевченка" пішла до футболіста "Шахтаря"

Максим Іншаков Роздягальня 21:01, 6.08.2020 Оновлено: 21:06, 6.08.2020

Колишня дівчина нападника "Динамо" Владислава Супряги Даша Савіна стала зустрічатися з молодим захисником донецького "Шахтаря" Валерієм Бондарем.

Спільну фотографію дівчина виклала у себе в Instagram.

Даша Савіна і Валерій Бондар
Instagram Даші Савіної
Даша Савіна разом з Валерієм Бондарем
Instagram Даші Савіної
Даша Савіна разом з Владом Супрягою (2019 рік)
Instagram Даші Савіної

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Савіна порадувала пiдписників сексуальними знімками в честь свого дня народження.

Дівчина навчається в київському університеті імені Тараса Шевченка. 8 березня відбувся її телевізійний дебют, коли вона взяла участь в передачі "Футбольний формат". Савіна також займається спортивно-бальними танцями і модельної діяльністю.

Нагадаємо, що недавно сенегальський агент Ібрагім Сонко, який раніше грав в англійській Прем'єр-лізі і збірної країни, заявив, що Супряга може стати "новим Андрієм Шевченком".

У 2019 Супряга став чемпіоном світу в складі збірної України у віці до 20 років. У фінальному матчі проти Південної Кореї він відзначився двома голами.

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