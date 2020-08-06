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Дівчина "нового Шевченка" пішла до футболіста "Шахтаря"

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Роздягальня
1,7 т.
Даша Савіна

Даша Савіна пішла до Валерія Бондаря.

Колишня дівчина нападника "Динамо" Владислава Супряги Даша Савіна стала зустрічатися з молодим захисником донецького "Шахтаря" Валерієм Бондарем.

Спільну фотографію дівчина виклала у себе в Instagram.

Даша Савіна і Валерій Бондар

Даша Савіна і Валерій Бондар Instagram Даші Савіної

Даша Савіна разом з Валерієм Бондарем

Даша Савіна разом з Валерієм Бондарем Instagram Даші Савіної

Даша Савіна разом з Владом Супрягою (2019 рік)

Даша Савіна разом з Владом Супрягою (2019 рік) Instagram Даші Савіної

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Савіна порадувала пiдписників сексуальними знімками в честь свого дня народження.

Дівчина навчається в київському університеті імені Тараса Шевченка. 8 березня відбувся її телевізійний дебют, коли вона взяла участь в передачі "Футбольний формат". Савіна також займається спортивно-бальними танцями і модельної діяльністю.

Нагадаємо, що недавно сенегальський агент Ібрагім Сонко, який раніше грав в англійській Прем'єр-лізі і збірної країни, заявив, що Супряга може стати "новим Андрієм Шевченком".

У 2019 Супряга став чемпіоном світу в складі збірної України у віці до 20 років. У фінальному матчі проти Південної Кореї він відзначився двома голами.

Владислав Супряга
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