Дівчина футболіста Супряги стала телеведучою: пікантні фото красуні

Кохана дівчина нападника "Дніпра-1" і молодіжної збірної України Владислава Супряги – Даша Савіна – почне кар'єру телеведучої.
Про це 19-річна Дар'я повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Дебют юної красуні відбудеться 9 березня в програмі "Футбольний формат". Однією з тем передачі буде Міжнародний жіночий день.
"8 березня і футбол. Мій дебют на ТБ, телеканал Еспрессо, програма "Футбольний формат". В ефірі в понеділок 9 березня о 18:15, чекайте", – написала Савіна.
Відзначимо, що її хлопця – футболіста "Дніпра-1" Владислава Супрягу – багато хто називає висхідною зіркою українського футболу. Влітку 2019 року Супряга виграв чемпіонат світу U-20 у складі молодіжної збірної України. Форвард почав ударно і 2020 рік, забивши голи у всіх трьох матчах за "Дніпро-1".
Цікаво, що за контрактом Владислав належить київському "Динамо", і саме в грі з киянами Супряга відзначився першим хет-триком у кар'єрі: перемога дніпрян – 3:1.
Влад і Даша разом вже кілька років і є однією з найкрасивіших пар в українському футболі. OBOZREVATEL пропонує подивитися яскраві фото закоханих.
Владислав Супряга і Даша Савіна
Владислав Супряга і Даша Савіна
Владислав Супряга і Даша Савіна
Владислав Супряга і Даша Савіна
Владислав Супряга і Даша Савіна
Владислав Супряга і Даша Савіна
Даша Савіна
Даша Савіна
Даша Савіна
Даша Савіна
Даша Савіна
Даша Савіна
Даша Савіна
Як повідомляв OBOZREVATEL, Владислав Супряга встановив рекорд XXI століття в Прем'єр-лізі.
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