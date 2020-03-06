Дівчина футболіста Супряги стала телеведучою: пікантні фото красуні

Кохана дівчина нападника "Дніпра-1" і молодіжної збірної України Владислава Супряги – Даша Савіна – почне кар'єру телеведучої.

Про це 19-річна Дар'я повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Дебют юної красуні відбудеться 9 березня в програмі "Футбольний формат". Однією з тем передачі буде Міжнародний жіночий день.

"8 березня і футбол. Мій дебют на ТБ, телеканал Еспрессо, програма "Футбольний формат". В ефірі в понеділок 9 березня о 18:15, чекайте", – написала Савіна.

Відзначимо, що її хлопця – футболіста "Дніпра-1" Владислава Супрягу – багато хто називає висхідною зіркою українського футболу. Влітку 2019 року Супряга виграв чемпіонат світу U-20 у складі молодіжної збірної України. Форвард почав ударно і 2020 рік, забивши голи у всіх трьох матчах за "Дніпро-1".

Цікаво, що за контрактом Владислав належить київському "Динамо", і саме в грі з киянами Супряга відзначився першим хет-триком у кар'єрі: перемога дніпрян – 3:1.

Влад і Даша разом вже кілька років і є однією з найкрасивіших пар в українському футболі. OBOZREVATEL пропонує подивитися яскраві фото закоханих.

Владислав Супряга і Даша Савіна Instagram

Владислав Супряга і Даша Савіна Instagram

Владислав Супряга і Даша Савіна Instagram

Владислав Супряга і Даша Савіна Instagram

Владислав Супряга і Даша Савіна Instagram

Владислав Супряга і Даша Савіна Instagram

Даша Савіна Instagram

Даша Савіна Instagram

Даша Савіна Instagram

Даша Савіна Instagram

Даша Савіна Instagram

Даша Савіна Instagram

Даша Савіна Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Владислав Супряга встановив рекорд XXI століття в Прем'єр-лізі.

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