Дівчина футболіста "Динамо" підкорила шанувальників знімком у купальнику

Дівчина півзахисника київського "Динамо" Богдана Лєднєва, який зараз виступає за "Зорю" на правах оренди, Марія поділилася з підписниками вогненним знімком.

На фото на ній одягнений чорний купальник в сіточку, який дозволяє частково побачити її груди.

Марія Рева в чорному купальнику

Підписники Марії не скупляться на компліменти, відзначаючи її красу і те, як їй пасує цей купальник.

"Купальник – вогонь. І ти в ньому бомба", "Стій там, зараз буду", "Ідеально", "Чи законно бути такою гарною?", "Прекрасна".

Відзначимо, що Лєднєв і його дівчина зустрічаються вже п'ять років. Вона займається пошиттям і художнім розписом одягу у власному ательє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець "Динамо" Владислав Супряга, який виступає за "Дніпро-1" на правах оренди, розлучився зі своєю дівчиною – карколомною моделлю Дашею Савіною.