Дівчина-боєць MMA вийшла на вулицю на тренування в білизні

Відома американська дівчина-боєць змішаного стилю (MMA) Валері Лореда поділилася в Twitter відео тренування в білизну під час самоізоляції, викликаної пандемією коронавiрусу.
21-річна Лореда вийшла на вулиці в одній білизні, показавши кілька вправ з відпрацювання ударів і підписала ролик словами "коли втомився сидіти вдома".
Bored in the house @BellatorMMA pic.twitter.com/s6Mne5Ypy7- Valerie Loureda (@valerielouredaa) March 26, 2020
На рахунку Лореди 10 перемог і сім поразок в змішаних єдиноборствах. В останньому поєдинку вона програла співвітчизниці Ілім-Лей Макфарлейн.
Валері Лореда
@valerieloureda
Валері Лореда
@valerieloureda
Валері Лореда
@valerieloureda
Валері Лореда
@valerieloureda
Нещодавно Валері Лореда довелося виправдовуватися в інтернеті перед пiдписниками, які звинуватили її в ненатуральності сідниць.
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