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28 березня • оновлено в 16:00
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Дівчина-боєць MMA вийшла на вулицю на тренування в білизні

1.7т
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Відома американська дівчина-боєць змішаного стилю (MMA) Валері Лореда поділилася в Twitter відео тренування в білизну під час самоізоляції, викликаної пандемією коронавiрусу.

21-річна Лореда вийшла на вулиці в одній білизні, показавши кілька вправ з відпрацювання ударів і підписала ролик словами "коли втомився сидіти вдома".

На рахунку Лореди 10 перемог і сім поразок в змішаних єдиноборствах. В останньому поєдинку вона програла співвітчизниці Ілім-Лей Макфарлейн.

Валері Лореда

Валері Лореда

@valerieloureda

Валері Лореда

Валері Лореда

@valerieloureda

Валері Лореда

Валері Лореда

@valerieloureda

Валері Лореда

Валері Лореда

@valerieloureda

Нещодавно Валері Лореда довелося виправдовуватися в інтернеті перед пiдписниками, які звинуватили її в ненатуральності сідниць.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Симпатичная))))
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Спорт роздягальня

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