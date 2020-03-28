Дівчина-боєць MMA вийшла на вулицю на тренування в білизні

Відома американська дівчина-боєць змішаного стилю (MMA) Валері Лореда поділилася в Twitter відео тренування в білизну під час самоізоляції, викликаної пандемією коронавiрусу.

21-річна Лореда вийшла на вулиці в одній білизні, показавши кілька вправ з відпрацювання ударів і підписала ролик словами "коли втомився сидіти вдома".

На рахунку Лореди 10 перемог і сім поразок в змішаних єдиноборствах. В останньому поєдинку вона програла співвітчизниці Ілім-Лей Макфарлейн.

Валері Лореда @valerieloureda

Валері Лореда @valerieloureda

Валері Лореда @valerieloureda

Валері Лореда @valerieloureda

Нещодавно Валері Лореда довелося виправдовуватися в інтернеті перед пiдписниками, які звинуватили її в ненатуральності сідниць.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!