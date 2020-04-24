"Динамівці дивіться": Олександр Алієв одягнув футболку "Шахтаря"

Михайло Морозов роздягальня 15:04, 24.04.2020 Оновлено: 15:10, 24.04.2020

Колишній гравець "Динамо" Олександр Алієв програв серію челленджів своєму ексодноклубнику Віталію Мандзюку і надів футболку найлютішого ворога киян "Шахтаря" з 44-м номером Ярослава Ракицького.

"Вперше одягаю футболку "Шахтаря", так що динамівці дивіться. Вболівальники, я вас прошу, це чисто через те, що я програв. Не думайте нічого. Все одно моє серце належить київському "Динамо" і московському "Локомотиву"" , – сказав Алієв у новому випуску на YouTube-каналі "Кент".

Олександр Алієв

Ексфутболіст звернувся до генерального директора "гірників" Сергія Палкіна і запитав, як керівництво клубу могло відпустити одного з лідерів команди, Ярослава Ракицького. Він також зізнався, що погодився б працювати в структурі донецького "Шахтаря", якби отримав таку пропозицію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Алієв взяв участь у популярному челленджі разом зі своєю дочкою, станцювавши в її платті.

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