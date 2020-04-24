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24 квітня • оновлено в 15:37
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"Динамівці дивіться": Олександр Алієв одягнув футболку "Шахтаря"

1.5т
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Колишній гравець "Динамо" Олександр Алієв програв серію челленджів своєму ексодноклубнику Віталію Мандзюку і надів футболку найлютішого ворога киян "Шахтаря" з 44-м номером Ярослава Ракицького.

"Вперше одягаю футболку "Шахтаря", так що динамівці дивіться. Вболівальники, я вас прошу, це чисто через те, що я програв. Не думайте нічого. Все одно моє серце належить київському "Динамо" і московському "Локомотиву"" , – сказав Алієв у новому випуску на YouTube-каналі "Кент".

Олександр Алієв

Олександр Алієв

Ексфутболіст звернувся до генерального директора "гірників" Сергія Палкіна і запитав, як керівництво клубу могло відпустити одного з лідерів команди, Ярослава Ракицького. Він також зізнався, що погодився б працювати в структурі донецького "Шахтаря", якби отримав таку пропозицію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Алієв взяв участь у популярному челленджі разом зі своєю дочкою, станцювавши в її платті.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Сергій Палкін Віталій Мандзюк Олександр Алієв
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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