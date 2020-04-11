"Держава, ти мені на кой?" Уткін заявив про повну вiдсутнiсть сенсу Росії

Московський спортивний коментатор Василь Уткін упевнений, що в період пандемії Росія абсолютно марна, як держава, так як відсидітися вдома будь-яка людина може самостійно.

"Питання тільки один: "Держава, ти мені на кой ось зараз, в даний момент?" Я б в принципі сам вдома відсидівся б, напевно. Я відсиджувався і в інших ситуаціях", - заявив Уткін в ефірі програми "Паноптикум" на телеканалі "Дощ".

За його словами, він багато років платить податки. Однак в період кризи держава не допомагає Уткину належним чином.

"Я багато років, уже десятиліть, все скидаю і скидаю тобі частку від своїх заробітків, якусь частину грошей ти у мене забираєш саме, і я ніколи їх не побачу. Я маю на увазі так званий Пенсійний фонд. І ніхто ніколи їх не побачить, це абсолютно очевидно "- зазначив коментатор.

Уткін не бачить сенсу в існуванні такої держави

"Це що? Те, заради чого я відстібав податки щомісяця років тридцять, чи що? Якось я дуже розчарований всіми цими обставинами. Мені така держава не потрібно. Ні для чого", - зазначив російський журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька років тому Уткін відмовився від подальшої роботи на пропагандистської Першому каналі на матчах чемпіонату світу з футболу 2018 року. При цьому він не став називати причин такого рішення, однак натякнув, що питання стосується цензури.

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