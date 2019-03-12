Біатлоністка збірної України вразила мережу незвичайною красою

Молода українська біатлоністка Анна Кривонос вперше включена до складу національної збірної України.
Анна Кривонос
Срібний призер чемпіонату світу з біатлону серед юніорів у 2018 році візьме участь у заключному етапі Кубка світу в Холменколлені.
Нестандартна зовнішність, зокрема зачіска спортсменки, привернула пильні погляди вболівальників з усієї країни. 21-річна дівчина дуже любить експериментувати з кольором свого волосся.
tribuna.com
tribuna.com
tribuna.com
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися найкрасивішою біатлоністкою України.
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Анна Кривонос
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кривонос в 2015 році стала героїнею шокуючого сюжету. Виявилося, що Аня разом з мамою живе в будинку, який житловим назвати складно. Влада роками обіцяє допомогти з квартирою, однак, поки це тільки обіцянки.
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