Біатлоністка збірної України вразила мережу незвичайною красою

Молода українська біатлоністка Анна Кривонос вперше включена до складу національної збірної України.

Анна Кривонос Instagram

Срібний призер чемпіонату світу з біатлону серед юніорів у 2018 році візьме участь у заключному етапі Кубка світу в Холменколлені.

Нестандартна зовнішність, зокрема зачіска спортсменки, привернула пильні погляди вболівальників з усієї країни. 21-річна дівчина дуже любить експериментувати з кольором свого волосся.

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися найкрасивішою біатлоністкою України.

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Анна Кривонос Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кривонос в 2015 році стала героїнею шокуючого сюжету. Виявилося, що Аня разом з мамою живе в будинку, який житловим назвати складно. Влада роками обіцяє допомогти з квартирою, однак, поки це тільки обіцянки.

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