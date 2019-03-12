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Біатлоністка збірної України вразила мережу незвичайною красою

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Молода українська біатлоністка Анна Кривонос вперше включена до складу національної збірної України.

Анна Кривонос

Анна Кривонос

Instagram

Срібний призер чемпіонату світу з біатлону серед юніорів у 2018 році візьме участь у заключному етапі Кубка світу в Холменколлені.

Нестандартна зовнішність, зокрема зачіска спортсменки, привернула пильні погляди вболівальників з усієї країни. 21-річна дівчина дуже любить експериментувати з кольором свого волосся.

Біатлоністка збірної України вразила мережу незвичайною красою

tribuna.com

Біатлоністка збірної України вразила мережу незвичайною красою

tribuna.com

Біатлоністка збірної України вразила мережу незвичайною красою

tribuna.com

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися найкрасивішою біатлоністкою України.

Анна Кривонос

Анна Кривонос

Instagram

Анна Кривонос

Анна Кривонос

Instagram

Анна Кривонос

Анна Кривонос

Instagram

Анна Кривонос

Анна Кривонос

Instagram

Анна Кривонос

Анна Кривонос

Instagram

Анна Кривонос

Анна Кривонос

Instagram

Анна Кривонос

Анна Кривонос

Instagram

Анна Кривонос

Анна Кривонос

Instagram

Анна Кривонос

Анна Кривонос

Instagram

Анна Кривонос

Анна Кривонос

Instagram

Анна Кривонос

Анна Кривонос

Instagram

Анна Кривонос

Анна Кривонос

Instagram

Анна Кривонос

Анна Кривонос

Instagram

Анна Кривонос

Анна Кривонос

Instagram

Анна Кривонос

Анна Кривонос

Instagram

Анна Кривонос

Анна Кривонос

Instagram

Анна Кривонос

Анна Кривонос

Instagram

Анна Кривонос

Анна Кривонос

Instagram

Анна Кривонос

Анна Кривонос

Instagram

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кривонос в 2015 році стала героїнею шокуючого сюжету. Виявилося, що Аня разом з мамою живе в будинку, який житловим назвати складно. Влада роками обіцяє допомогти з квартирою, однак, поки це тільки обіцянки.

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Особа
Ганна Кривонос
Тег
Збірна України з біатлону
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