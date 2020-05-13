Дар'я Білодід викликала фурор спокусливою фотосесією

Максим Богданов роздягальня 21:33, 13.05.2020 Оновлено: 22:06, 13.05.2020

Прославлена українська дзюдоїстка Дар'я Білодід в Instagram розповіла про себе 5 відвертих фактів, супроводивши це карколомними фотографіями.

Дар'я Білодід
@ dariabilodid7
Дар'я Білодід
@ dariabilodid7

  1. "Я дуже відповідальна і дисциплінована, і в спорті, і в житті. До всього підходжу дуже серйозно і відповідально.

  2. Я дуже швидко їм, хоч ця звичка і не дуже гарна

  3. Я не люблю активний відпочинок. Віддаю перевагу відпочивати ліниво

  4. У дитинстві я хотіла стати касиром, тому що думала, що всі гроші з каси працівники забирають собі.

  5. Я страшна ласунка – без солодкого і дня не зможу", – написала спортсменка.

Всі користувачі оцінили красу українки, назвавши її зовнішність бомбою.

@ dariabilodid7
@ dariabilodid7

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білодід приворожила фанатів пікантною позою і стрункими ніжками.

4 травня чемпіонка світу поділилася фотографіями в стильному прикиді.

У себе в Instagram вона опублікувала три знімки, які були високо оцінені її шанувальниками

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