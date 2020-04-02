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2 квітня • оновлено в 22:07
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"Чому ні? Я заробляю гроші": Алієв розповів, як бив дружину

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Знаменитий у минулому футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв зізнався, що бив свою дружину Тетяну і розповів, яким чином це робив.

"Я піднімав руку. Підіймав руку, чому ні? Підіймав руку на колишню свою дружину, це було. Це було після того, як був скандал в будинку. Я ніколи не приходив і не піднімав сам скандал. Я пояснював чому: краще розібратися, поговорити, щоб це не виходило з хати. Але коли вона лізла до мене і кігтями дряпала обличчя, на наступний день мені їхати на базу. Я заробляю гроші і приношу дохiд додому. Я приїжджаю на базу, а пацани і тренери ж бачать, що у мене обличчя подряпане. Навіщо лізти своїми руками, навіщо розмахувати руками?" - заявив Алієв в інтерв'ю Youtube-каналі "Кент".

За словами спортсмена, кожен може ж розслабитися, посидіти десь, просто відпочити.

"Але коли ти приходиш з роздряпаною шиєю або обличчем, пацани ж мене травлять. Навіщо мені це треба? Хоча вона прекрасно розуміла, куди я йду і що у мене там – тренування. Так, я піднімав руку, але міг просто ляпас або ляща дати . все, не більше. А вона все продовжувала далі лізти. Це було, я цього не приховую, але я ніколи не починав першим", - підсумував Алієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні минулого року Тетяна Алієва зняла на відео чергову сімейну сварку в своїй квартирі. На кадрах видно, що свідками сварки стали діти колишнього подружжя, а під час конфлікту Алієв завдав Тетяні кілька ударів.

Раніше ексдинамівець засипав погрозами власного сина через те, що він попросив батька допомогти йому з купівлею екіпіровки. Тетяна звинуватила Олександра в тому, що він побив її і сина.

Також повідомлялося, що Алієв ухиляється від сплати аліментів своїй ексдружині для виховання дітей.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олександр Алієв
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