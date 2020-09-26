Чемпіонки US Open роздяглися до білизни на корті після перемоги у фіналі і увійшли в історію: як це було

Максим Іншаков Роздягальня 11:39, 26.09.2020 Оновлено: 12:33, 26.09.2020

Рівно 25 років тому американка Джіджі Фернандес і білоруска Наташа Звєрєва роздяглися після перемоги над Брендою Шульц-Маккарті і Ренні Стаббс у фіналі турніру в парному розряді Відкритого чемпіонату США з тенісу 1995 року.

Знамениті тенісистки перед камерами зняли поло adidas, під якими опинилися в спортивних бра adi і das. Спортсменки стали першим в історії дівчатами, які влаштували подібний перфоманс. Це принесло їм звання original bra girls.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американка Бренді Частейн назавжди ввійшла в історію світового футболу як єдина футболістка, яка відсвяткувала гол "по-чоловічому". У фіналі жіночого чемпіонату світу 1999 року півзахисниця реалізувала вирішальний пенальті й на радощах зняла із себе футболку.

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