Чемпіонки US Open роздяглися на корті після перемоги в фіналі і увійшли в історію: як це було

Рівно 25 років тому американка Джіджі Фернандес і білоруска Наташа Звєрєва роздяглися після перемоги над Брендою Шульц-Маккарті і Ренні Стаббс в фіналі турніру в парному розряді Відкритого чемпіонату США з тенісу 1995 року.

Знамениті тенісистки перед камерами зняли поло adidas, під якими опинилися в спортивних бра adi і das. Спортсменки стали першим в історії дівчатами, які влаштували подібний перфоманс. Це принесло їм звання original bra girls.

Як повідомляв OBOZREVATEL, амеріканка Бренді Частейн назавжди увійшла в історію світового футболу, як єдина футболістка, яка відсвяткувала гол "по-чоловічому". У фіналі жіночого чемпіонату світу 1999 року півзахисник реалізувала вирішальний пенальті і на радощах зняла з себе футболку.