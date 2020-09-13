Чемпіонка України знялася оголеною, прикрившись рушником

Максим Іншаков Роздягальня 01:45, 14.09.2020

Дворазова чемпіонка України з боксу (2012, 2014 років) і дiвчина-боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олена Колесник знялася в спокусливій фотосесії.

Дівчина перебуває на таїландському острові Пхукет, де з фотографом і відвідала один з місцевих пляжів. Українка в кадрі сховалася пiд рушником, який кокетливо приховує її пишні форми.

Олена Колесник знялася в спокусливій фотосесії
Instagram Олени Колесник
Олена Колесник в купальнику
Instagram Олени Колесник
Олена Колесник на пляжі
Instagram Олени Колесник
Олена Колесник в Таїланді
Instagram Олени Колесник
Олена Колесник
Instagram Олени Колесник

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні цього року Колесник викликала на бій телеведучу журналістку Яніну Соколову, за її образи на адресу Олександра Усика.

Пізніше Олена розкритикувала "хайп політиків" через "Чий Крим?".

Колесник восени 2016 року підписала контракт з московською промоутерською компанією Strela Promotion MMА.

Українка в 2017 році похвалилася фото в Москві з найскандальнішою спортсменкою Росії Мар'яною Наумовою, яка першою отримала звання "заслужений майстер спорту" ДНР "під час нелегального візиту на окупований Донбас.

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Спорт Роздягальня

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