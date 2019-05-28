Чемпіонка UFC знялася повністю голою з виграним поясом

Чемпіонка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Джессіка Андраде опублікувала відверте фото з чемпіонським поясом.

У кадрі 27-річна дівчина стоїть повністю роздягнена, прикриваючись лише виграним трофеєм.

"Звичайне фото в понеділок", — написала спортсменка в своєму Instagram.

Андраде завоювала чемпіонський титул промоушена після перемоги технічним нокаутом над Роуз Намаюнас. Професійний рекорд 27-річної бразилійки - 20 перемог при шести поразках у 26 боях.

Джессіка Андраде Instagram

Джессіка Андраде Instagram

Джессіка Андраде Instagram

Джессіка Андраде Instagram

Джессіка Андраде Instagram

Джессіка Андраде Instagram

Джессіка Андраде Instagram

Джессіка Андраде Instagram

Джессіка Андраде Instagram

Джессіка Андраде Instagram

Джессіка Андраде Instagram

Джессіка Андраде Instagram

Джессіка Андраде Instagram

Джессіка Андраде Instagram

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