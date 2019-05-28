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/роздягальня

Чемпіонка UFC знялася повністю голою з виграним поясом

1.3тЧитати матеріал російською

Чемпіонка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Джессіка Андраде опублікувала відверте фото з чемпіонським поясом.

У кадрі 27-річна дівчина стоїть повністю роздягнена, прикриваючись лише виграним трофеєм.

"Звичайне фото в понеділок", — написала спортсменка в своєму Instagram.

Андраде завоювала чемпіонський титул промоушена після перемоги технічним нокаутом над Роуз Намаюнас. Професійний рекорд 27-річної бразилійки - 20 перемог при шести поразках у 26 боях.

Джессіка Андраде

Джессіка Андраде

Instagram

Джессіка Андраде

Джессіка Андраде

Instagram

Джессіка Андраде

Джессіка Андраде

Instagram

Джессіка Андраде

Джессіка Андраде

Instagram

Джессіка Андраде

Джессіка Андраде

Instagram

Джессіка Андраде

Джессіка Андраде

Instagram

Джессіка Андраде

Джессіка Андраде

Instagram

Джессіка Андраде

Джессіка Андраде

Instagram

Джессіка Андраде

Джессіка Андраде

Instagram

Джессіка Андраде

Джессіка Андраде

Instagram

Джессіка Андраде

Джессіка Андраде

Instagram

Джессіка Андраде

Джессіка Андраде

Instagram

Джессіка Андраде

Джессіка Андраде

Instagram

Джессіка Андраде

Джессіка Андраде

Instagram

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UFC
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