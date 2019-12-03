Чемпіонка світу з України знялася в порно: в мережі показали кадри з відео

Полтавчанка Вікторія Погрiбняк, яка кілька днів тому виграла чемпіонат світу з фітнесу та бодібілдингу в категорії Вуменс фізик, потрапила в неприємну ситуацію.

Невідомі користувачі в мережі опублікували відео, на якому вона роздягається і пестить себе перед веб-камерою.

Вікторія Погрiбняк Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк кадр з відео

Вікторія Погрiбняк кадр з відео

Вікторія Погрiбняк кадр з відео

Вікторія Погрiбняк кадр з відео

Вікторія Погрiбняк кадр з відео

Вікторія Погрiбняк кадр з відео

Вікторія Погрiбняк кадр з відео

Вікторія Погрiбняк кадр з відео

Вікторія Погрiбняк кадр з відео

Нагадаємо, що в травні цього року Погрiбняк виграла чемпіонат Європи в категорії "бодібілдинг до 163 см". 31-річна красуня стала також абсолютною чемпіонкою у цій номінації.

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