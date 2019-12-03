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4 грудня • оновлено в 01:44
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/ роздягальня

Чемпіонка світу з України знялася в порно: в мережі показали кадри з відео

5.5т
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Полтавчанка Вікторія Погрiбняк, яка кілька днів тому виграла чемпіонат світу з фітнесу та бодібілдингу в категорії Вуменс фізик, потрапила в неприємну ситуацію.

Невідомі користувачі в мережі опублікували відео, на якому вона роздягається і пестить себе перед веб-камерою.

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Публікація від Vika Pogribnyak (@vika_pogribnyak)

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Instagram Вікторії Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

кадр з відео

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

кадр з відео

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

кадр з відео

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

кадр з відео

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

кадр з відео

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

кадр з відео

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

кадр з відео

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

кадр з відео

Вікторія Погрiбняк

Вікторія Погрiбняк

кадр з відео

Новини
Українка двічі за рік виграла найпрестижніший у світі фітнес-турнір

Нагадаємо, що в травні цього року Погрiбняк виграла чемпіонат Європи в категорії "бодібілдинг до 163 см". 31-річна красуня стала також абсолютною чемпіонкою у цій номінації.

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Автор
Максим Богданов
Теми
Дієти та фітнес культуризм і бодібілдинг
Особа
Вiка Погрiбняк
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