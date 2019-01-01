Чемпіонка світу з України знялася у гарячій новорічній фотосесії

Знаменита українська кiкбоксерка Олена Овчиннiкова порадувала шанувальників відвертими знімками. 13-кратна чемпіонка світу виклала фото у себе в Instagram.

Друзі та підписники 31-річної львів'янки не соромляться у компліментах, завалюючи спортсменку зізнаннями в коханні.

Користувачі відзначають чудову фізичну форму дівчини, а також її щиру посмішку і природну красу. OBOZREVATEL пропонує читачам самим помилуватися нашою співвітчизницею.

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Олена Овчиннiкова Instagram

Нагадаємо, що Олена є чемпіонкою світу з кікбоксингу за версією WKA (2008, 2010 роки) і ISKA (2009, 2010 роки), а також чемпіонкою Європи з кікбоксингу і тайського боксу за версією ISKA.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, чемпіон світу з кікбоксингу з Росії побив відпочиваючих пансіонату і влаштував погром у поліцейській дільниці.