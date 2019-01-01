МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/роздягальня

Чемпіонка світу з України знялася у гарячій новорічній фотосесії

10.8тЧитати матеріал російською

Знаменита українська кiкбоксерка Олена Овчиннiкова порадувала шанувальників відвертими знімками. 13-кратна чемпіонка світу виклала фото у себе в Instagram.

Друзі та підписники 31-річної львів'янки не соромляться у компліментах, завалюючи спортсменку зізнаннями в коханні.

Користувачі відзначають чудову фізичну форму дівчини, а також її щиру посмішку і природну красу. OBOZREVATEL пропонує читачам самим помилуватися нашою співвітчизницею.

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

Instagram

Новини
У Росії вбили триразового чемпіона світу з кікбоксингу: всі подробиці

Нагадаємо, що Олена є чемпіонкою світу з кікбоксингу за версією WKA (2008, 2010 роки) і ISKA (2009, 2010 роки), а також чемпіонкою Європи з кікбоксингу і тайського боксу за версією ISKA.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, чемпіон світу з кікбоксингу з Росії побив відпочиваючих пансіонату і влаштував погром у поліцейській дільниці.

Читайте всі новини по темі "кікбоксинг" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
кікбоксинг
Особа
Олена Овчиннiкова
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
9
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги