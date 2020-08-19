Чемпіонка світу з біатлону знялася в купальнику в "незвичній фотосесії"

Максим Іншаков Роздягальня 19:01, 19.08.2020 Оновлено: 19:02, 19.08.2020

Триразова чемпіонка світу з біатлону Габріела Коукалова порадувала своїх шанувальників в Instagram пляжною фотосесією.

30-річна чешка, яка завершила професійну кар'єру в травні минулого року, зізналася, що для неї незвично позувати в купальнику.

"Куди ж без літніх фото. Я не звикла до таких фотосесій, але часи змінюються і ми змінюємося разом з ними. У 30 років я почала відчувати себе ще більш жіночною, ніж будь-коли раніше, і я пишаюся цим. Я просто насолоджуюся цим віком", – підписала знімки титулована ексбіатлоністка.

Габріела Коукалова на пірсі
Instagram Габріели Коукалової
Габріела Коукалова в купальнику
Instagram Габріели Коукалової
Габріела Коукалова загоряє
Instagram Габріели Коукалової
Габріела Коукаловадемонструє стегна в піску
Instagram Габріели Коукалової

Нагадаємо, що Габріела 17 разів перемагала в гонках на етапах Кубка світу, всього на її рахунку 39 особистих подіумів КМ (17-14-8). У сезоні-2015/16 стала переможницею загального заліку КМ.

Свого часу Коукалова, яка виступила за усунення Росії від Олімпіади-2018, отримала величезну порцію образ від фанатів РФ.

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