Чемпіонка Росії попозувала в купальнику після шкільного іспиту
Відома російська фігуристка Олександра Бойкова знялася в купальнику після здачі Єдиного державного іспиту (ЄДІ)
"Іспити здані, тепер можна і кілька днів на сонечку поніжитися! Все-таки петербурзький зеленуватий відтінок обличчя не завжди виглядає доречно", – написала Бойкова в Instagram.
18-річна спортсменка додала, що ЄДІ не здався їй надто складним, і тепер вона готується до вступу в інститут. Користувачі мережі побажали фігуристці гарного відпочинку та привітали зі здачею іспитів.
Бойкова виступає в парі з Дмитром Козловським. Вони стали чемпіонами Європи 2020 року, бронзовими призерами чемпіонату Європи-2019, чемпіонами Росії-2020 і срібними призерами юніорського чемпіонату світу-2017.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олімпійська чемпіонка 2012 року з художньої гімнастики в груповому багатоборстві та чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор 2010 року в Сінгапурі Кароліна Севастьянова викликала фурор серед шанувальникiв своїм фото в бікіні.