Чемпіонка Росії позувала в купальнику після шкільного іспиту

Відома російська фігуристка Олександра Бойкова знялася в купальнику після здачі Єдиного державного іспиту (ЄДІ)

"Іспити здані, тепер можна і кілька днів на сонечку поніжитися! Все-таки петербурзький зеленуватий відтінок обличчя не завжди виглядає доречно", – написала Бойкова в Instagram.

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18-річна спортсменка додала, що ЄДІ не здався їй надто складним, і тепер вона готується до вступу в інститут. Користувачі мережі побажали фігуристки гарного відпочинку та привітали зі здачею іспитів.

Олександра Бойкова позує в купальнику після здачі ЄДІ Instagram Олександри Бойкової

Олександра Бойкова біжить по пляжу Instagram Олександри Бойкової

Олександра Бойкова Instagram Олександри Бойкової

Олександра Бойкова загоряє Instagram Олександри Бойкової

Олександра Бойкова виграє "золото" чемпіонату Європи Instagram Олександри Бойкової

Олександра Бойкова і пустельний пейзаж Instagram Олександри Бойкової

Бойкова виступає в парі з Дмитром Козловським. Вони стали чемпіонами Європи 2020 року, бронзовими призерами чемпіонату Європи-2019, чемпіонами Росії-2020 і срібними призерами юніорського чемпіонату світу-2017.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олімпійська чемпіонка 2012 року з художньої гімнастики в груповому багатоборстві та чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор 2010 року в Сінгапурі Кароліна Севастьянова викликала фурор серед шанувальникiв своїм фото в бікіні.