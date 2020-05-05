Дворазова чемпіонка Росії з ковзанярського спорту Олена Сохрякова виклала в Instagram фотографію в бікіні і захопила користувачів мережі.

Сохрякова поділилася знімком із відпочинку на Балі. Шанувальники оцінили красу 29-річної спортсменки, назвавши її "вогненною і класною". Один із фанатів написав, що і сам був би не проти опинитися "там, де море і пісок".

Олена Сохрякова @ sohryakovalena

Як повідомляв OBOZREVATEL, чеська бікіні-модель Анета Млчакова зустрічається з відомим італійським мотогонщиком Нікколо Канепі, але стала популярною не завдяки своєму хлопцеві.

22-річна дівчина самостійно домоглася успіху, сповна скориставшись вражаючими природними даними – привабливою зовнішністю і пишними формами.

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