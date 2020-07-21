Чемпіонка Олімпіади виграла конкурс краси і претендує на "Міс світу"
Олімпійська чемпіонка, канадська фігуристка Габріель Дейлман виграла конкурс краси Miss Ontario.
"Я не вірю, це велика честь!" – написала спортсменка в Instagram, подякувавши також своїй команду. Крім того, фігуристка привітала інших дівчат, які перемогли в аналогічних конкурсах в інших регіонах.
Тепер Дейлман зможе взяти участь в національному відборі, Miss World Canada 2020 року, який пройде в листопаді. Там вона побореться за путівку на "Міс світу".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше англійська спортивна журналістка Лейла Анна-Лі підкорила зірок світового футболу своєю красою. Дівчина має вкрай привабливою зовнішністю, яка допомагає їй знаходити спільну мову з зірками світового футболу.