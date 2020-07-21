Чемпіонка Олімпіади виграла конкурс краси і претендує на "Міс світу"

Максим Іншаков Роздягальня 18:53, 21.07.2020

Олімпійська чемпіонка, канадська фігуристка Габріель Дейлман виграла конкурс краси Miss Ontario.

"Я не вірю, це велика честь!" – написала спортсменка в Instagram, подякувавши також своїй команду. Крім того, фігуристка привітала інших дівчат, які перемогли в аналогічних конкурсах в інших регіонах.

Тепер Дейлман зможе взяти участь в національному відборі, Miss World Canada 2020 року, який пройде в листопаді. Там вона побореться за путівку на "Міс світу".

Габріель Дейлман з переможною короною
Instagram Габріель Дейлман
Габріель Дейлман із золотою олімпійською медаллю
Instagram Габріель Дейлман
Габріель Дейлман сидить на пляжі
Instagram Габріель Дейлман
Габріель Дейлман займається фітнесом
Instagram Габріель Дейлман
Габріель Дейлман стоїть на пляжі
Instagram Габріель Дейлман
Габріель Дейлман позує
Instagram Габріель Дейлман
Габріель Дейлман демонструє рельєфний прес
Instagram Габріель Дейлман
Габріель Дейлман в пост
Instagram Габріель Дейлман
Габріель Дейлман на природі
Instagram Габріель Дейлман
Габріель Дейлман після тренування
Instagram Габріель Дейлман
Габріель Дейлман посміхається
Instagram Габріель Дейлман
Габріель Дейлман в сукнi
Instagram Габріель Дейлман
Габріель Дейлман на відпочинку
Instagram Габріель Дейлман

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше англійська спортивна журналістка Лейла Анна-Лі підкорила зірок світового футболу своєю красою. Дівчина має вкрай привабливою зовнішністю, яка допомагає їй знаходити спільну мову з зірками світового футболу.

Коментувати
Спорт Роздягальня

Дивіться також

Опубліковано вимоги терориста, який захопив автобус у Луцьку

Девальвація курсу гривні на 10% допоможе економіці України, – Гетманцев

Зеленський озвучив свою позицію щодо подачі води до Криму

На Донбасі трагічно загинув молодий захисник України: у квітні він одружився

Масштабна пожежа у Києві: горить ЖК ПОДІЛ ГРАД VINTAGE