Чемпіонка Олімпіади виграла конкурс краси і претендує на "Міс світу"

Олімпійська чемпіонка, канадська фігуристка Габріель Дейлман виграла конкурс краси Miss Ontario.

"Я не вірю, це велика честь!" – написала спортсменка в Instagram, подякувавши також своїй команду. Крім того, фігуристка привітала інших дівчат, які перемогли в аналогічних конкурсах в інших регіонах.

Тепер Дейлман зможе взяти участь в національному відборі, Miss World Canada 2020 року, який пройде в листопаді. Там вона побореться за путівку на "Міс світу".

Габріель Дейлман з переможною короною Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман із золотою олімпійською медаллю Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман сидить на пляжі Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман займається фітнесом Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман стоїть на пляжі Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман позує Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман демонструє рельєфний прес Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман в пост Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман на природі Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман після тренування Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман посміхається Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман в сукнi Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман на відпочинку Instagram Габріель Дейлман

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