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Чемпіонка Олімпіади виграла конкурс краси і претендує на "Міс світу"

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Роздягальня
1,2 т.
Габріель Дейлман

Габріель Дейлман виграла конкурс краси. Instagram Габріель Дейлман

Олімпійська чемпіонка, канадська фігуристка Габріель Дейлман виграла конкурс краси Miss Ontario.

"Я не вірю, це велика честь!" – написала спортсменка в Instagram, подякувавши також своїй команду. Крім того, фігуристка привітала інших дівчат, які перемогли в аналогічних конкурсах в інших регіонах.

Тепер Дейлман зможе взяти участь в національному відборі, Miss World Canada 2020 року, який пройде в листопаді. Там вона побореться за путівку на "Міс світу".

Габріель Дейлман з переможною короною

Габріель Дейлман з переможною короною Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман із золотою олімпійською медаллю

Габріель Дейлман із золотою олімпійською медаллю Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман сидить на пляжі

Габріель Дейлман сидить на пляжі Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман займається фітнесом

Габріель Дейлман займається фітнесом Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман стоїть на пляжі

Габріель Дейлман стоїть на пляжі Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман позує

Габріель Дейлман позує Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман демонструє рельєфний прес

Габріель Дейлман демонструє рельєфний прес Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман в пост

Габріель Дейлман в пост Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман на природі

Габріель Дейлман на природі Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман після тренування

Габріель Дейлман після тренування Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман посміхається

Габріель Дейлман посміхається Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман в сукнi

Габріель Дейлман в сукнi Instagram Габріель Дейлман

Габріель Дейлман на відпочинку

Габріель Дейлман на відпочинку Instagram Габріель Дейлман

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше англійська спортивна журналістка Лейла Анна-Лі підкорила зірок світового футболу своєю красою. Дівчина має вкрай привабливою зовнішністю, яка допомагає їй знаходити спільну мову з зірками світового футболу.

Канадафігурне катання
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