Чемпіонка Європи показала себе голою в Instagram

Італійська чемпіонка Європи з фітнесу в категорії Wellness до 168 см Мікаела Ді Дженнарро викликала фурор серед своїх шанувальників, похвалившись оголеною фотографією з номера в готелі.

26-річна спортсменка без сорому сфотографувалася повністю без одягу, зібравши безліч захоплених коментарів.

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Дівчина до 21 років займалася баскетболом, граючи в нижчих серіях чемпіонату країни. У якийсь момент вона зрозуміла, що баскетбол заняття не для неї і пішла в тренажерний зал.

"Спочатку я була одержима вагою і хотіла схуднути за всяку ціну. На щастя, я зустріла людей, які пояснили мені, що те, що я робила, було неправильно, і спонукали мене більше дізнатися про харчування і тренування", - розповіла італійка в одному з інтерв'ю.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися розкішними формами фітоняшкі.

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро instagram.com/michaela_fit_life

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська фітнес-модель Алі Ромеро викликала дикий захват в мережі, опублікувавши свої розкішні знімки, на яких зображена оголеною.

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