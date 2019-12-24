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24 грудня • оновлено в 20:58
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Чемпіонка Європи показала себе голою в Instagram

3.9т
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Італійська чемпіонка Європи з фітнесу в категорії Wellness до 168 см Мікаела Ді Дженнарро викликала фурор серед своїх шанувальників, похвалившись оголеною фотографією з номера в готелі.

26-річна спортсменка без сорому сфотографувалася повністю без одягу, зібравши безліч захоплених коментарів.

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Дівчина до 21 років займалася баскетболом, граючи в нижчих серіях чемпіонату країни. У якийсь момент вона зрозуміла, що баскетбол заняття не для неї і пішла в тренажерний зал.

"Спочатку я була одержима вагою і хотіла схуднути за всяку ціну. На щастя, я зустріла людей, які пояснили мені, що те, що я робила, було неправильно, і спонукали мене більше дізнатися про харчування і тренування", - розповіла італійка в одному з інтерв'ю.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися розкішними формами фітоняшкі.

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Мікаела Ді Дженнарро

Мікаела Ді Дженнарро

instagram.com/michaela_fit_life

Новини
Знаменита фітнес-модель повністю роздяглася, вразивши ідеальним тілом

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська фітнес-модель Алі Ромеро викликала дикий захват в мережі, опублікувавши свої розкішні знімки, на яких зображена оголеною.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Дієти та фітнес" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Теми
Дієти та фітнес культуризм і бодібілдинг
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Букет Красивый
Букет Красивый
Это ебучий перепиздец
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Иванович Василий
Иванович Василий
Вид со спины - ничем не отличим от не-культуристок. Может, это какие-то ранние фото?
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Какое оно страшное!
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