Чемпіона світу та Європи з футболу звинуватили в домаганнях

Колишня працівниця команди "Нью-Йорк Сіті" дівчина на ім'я Скайлер звинуватила ексфутболіста команди та чемпіона світу й Європи у складі збірної Іспанії Давіда Вілью в домаганнях.

"Ті домагання, з якими я зіткнулася в "Нью-Йорк Сіті", настільки на мене вплинули, що я до сих пір боюся роботи в сфері професійного спорту. Мені довелося змінити рід діяльності через л*йно, яке вони змусили мене пережити. Коли я отримала можливість пройти стажування в команді, я думала, що це шанс всього мого життя. У реальності Давід Вілья чіпав мене кожного дня, а мої начальники вважали, що це смішно", – написала Скайлер у Twitter.

Давіда Вілью звинуватили в домаганнях Twitter

Відзначимо, що іспанський нападник грав за "Нью-Йорк Сіті" в 2014-2018 роках, взявши участь у 126 матчах за команду, забивши 80 голів і віддавши 21 результативну передачу. Останнім його клубом став японський "Віссел Кобе". Вілья оголосив про завершення кар'єри в лютому 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двійник Ліонеля Мессі потрапив у скандал через сексуальні домагання.