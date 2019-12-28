Ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик взяв участь у Кубку президента телевізійного шоу "Ліга cміху", що виходить на каналі "1+1".

Учасники проєкту обіграли це в одному зі своїх номерів.

"Нокаут, нокдаун чи ножове? Що, Санчес, дупа важка, свинцева дупа?", – роздраконили Усика гумористи, якi відразу побігли геть, щойно боксер почав вставати з крісла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами промоутера Едді Хірна, свій наступний бій Усик проведе навесні наступного року проти британця Дерека Чісори. Після цього поєдинку український боксер битиметься з переможцем пари Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв.

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